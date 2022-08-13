Bakan Kurum: “81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz var” | Video

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Melih Altınok | Ön ödemeli gazeteciler 12.08.2022 | 16:31
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Mehmet Barlas | CHP, toplumu fişliyor mu? 12.08.2022 | 16:26
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Gaziantep’te yaz Kur’an Kursları’nda başarılı olan 3 bin öğrenciye bisiklet dağıtım töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu millet bahçelerinde gençler bisiklete binecek, huzur içinde sürecek. Gençler bizlerden aldığı bayrağı çok daha ileriye taşıyacak" dedi.