Video Haber Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz | Video
Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz | Video

Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz | Video

27.03.2023 | 18:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde konuştu. Bakan Kurum, 81 ilde kentsel dönüşüm seferberliğinde içinde olduklarını belirterek "Tüm deprem bölgesi, baştan aşağı bir Anadolu Hilali gibi yükselene kadar, bizlere durmak yoktur!” ifadelerini kullandı.

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