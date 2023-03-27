Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde konuştu. Bakan Kurum, 81 ilde kentsel dönüşüm seferberliğinde içinde olduklarını belirterek "Tüm deprem bölgesi, baştan aşağı bir Anadolu Hilali gibi yükselene kadar, bizlere durmak yoktur!” ifadelerini kullandı.
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