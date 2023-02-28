Bakan Kurum: "Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 15 bin kişinin kalacağı hafif çelik ve prefabrik yapılı 2 geçici barınma alanının inşaatına başlandığını açıkladı.