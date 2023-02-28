Video Haber Bakan Kurum: "Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz" | Video

28.02.2023 | 12:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 15 bin kişinin kalacağı hafif çelik ve prefabrik yapılı 2 geçici barınma alanının inşaatına başlandığını açıkladı.

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