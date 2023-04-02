Bakan Kurum: "Afetin 54. gününde 65 bin konutun temellerini attık" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuştu.
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