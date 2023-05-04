Bakan Kurum: “Afetlere Karşı Dirençli Türkiye fikriyle çalışmalarımıza başladık’’ | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, SETA Koordinatörlüğü’nde ‘Afetlere Karşı Dirençli Bir Türkiye İçin Ulusal Risk Kalkınma Modeli Sempozyumu’na katıldı. Bakan Kurum, "Ulusal Risk Kalkanı Modeli, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, yeniden eski güçlü ve güzel günlere kavuşturmak açısından son derece kritik bir öneme sahiptir" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:23
00:16
00:16
00:16
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi | Video 04.05.2023 | 13:59
51:06
00:19
01:41
Başkan Erdoğan: "Refah kaybını telafi ediyoruz" | Video 04.05.2023 | 13:27
02:53
Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz" | Video 04.05.2023 | 13:17
04:58
Ali Babacan’a baba ocağında sert tepki | Video 04.05.2023 | 12:50
00:17
01:34
Seçim yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? | Video 04.05.2023 | 10:47
05:10
Balıkesir'de AK Parti seçim aracına saldırı kamerada | Video 04.05.2023 | 09:40
02:04
08:28
Başkan Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım | Video 04.05.2023 | 09:30
01:39
ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.05.2023 | 00:41
03:00
Sağlık Bakanı Koca memleketinde konuştu, babası duygulandı | Video 03.05.2023 | 21:00
57:23
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar! | Video 03.05.2023 | 19:16
00:10
03:20
Çankırı’da Togg izdihamı: İlerlemekte güçlük çekti | Video 03.05.2023 | 18:54