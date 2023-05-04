Bakan Kurum: “Afetlere Karşı Dirençli Türkiye fikriyle çalışmalarımıza başladık’’ | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, SETA Koordinatörlüğü’nde ‘Afetlere Karşı Dirençli Bir Türkiye İçin Ulusal Risk Kalkınma Modeli Sempozyumu’na katıldı. Bakan Kurum, "Ulusal Risk Kalkanı Modeli, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, yeniden eski güçlü ve güzel günlere kavuşturmak açısından son derece kritik bir öneme sahiptir" dedi.