Bakan Kurum, AK Parti mahalle başkanlarıyla buluştu | Video

17.04.2023 | 08:22

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı AK Parti Mahalle Başkanları Sahur Programında mahalle başkanları ve teşkilat mensupları ile buluştu. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte programa katılan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayları Nurettin Alagöz, Azmi Ekinci, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım birer konuşma yaptılar.

"ABD DAHİL HİÇBİR DEVLET 70 GÜNDE 100 BİN KONUT TEMELİ ATAMAZ"

Açılış konuşmasını yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu Ramazan depremden dolayı biraz hüzünlü geçti. Ama şükürler olsun çok çabuk da geçti. İnşallah hep beraber birçok Ramazanı huzur ve sükun içerisinde geçiririz. Depremden dolayı devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla, devletimizin bütün teşkilatıyla beraber inanılmaz işler yaptılar. Bakınız ABD dahil hiçbir devlet 70 günde 100 bin konut temeli atamaz. Devletimiz 20 - 22 günde ilk temeli attı. Bu demek oluyor ki 21 senede TOKİ eliyle Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanlığı dönemi dahil 1 milyon 275 bin konut üretildi, şimdi 2 yıl içerisinde 1. yılda 319 bin, 2. yılda 650 bin belki de 750 bine tamamlanacak. Bu inanılmaz bir şey. Bunun bereketiyle inanıyorum ki inşallah 14 Mayıs akşamı Cenab-ı Hak bize tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza, tekrar başımızda olmayı nasip edecek. Bakın deprem bölgesinde bazı zamanlar Sayın Bakanımızı tanıyamadım. 24 saat 48 saat uyumadığı zamanlar oldu. Diğer bakanlarımız da aynı şekilde. Ama bu ancak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve dava arkadaşlarıyla oluyor. Siz bizlerin uç beylerisiniz. Siz mahalle başkanlarımızın büyük emekleri var. Mahalle başkanı olmazsa teşkilat olmaz. İlçe başkanı olmazsa il başkanlığı olmaz, genel merkez olmaz. Hepinizin ayrı emekleri var. En büyük şansımız sayın bakanımız ve teşkilat başkanımızın bizim bölgeden milletvekili olması. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Nurettin Alagöz, "Sayın Bakanım ve genel başkan yardımcım, sizlerin nezdinde Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ben şu anda da mahalle başkanlığı görevini yürütüyorum. Cumhurbaşkanımızın teşkilatlara verdiği önemi burada da bir kez daha görmüş olduk. Bir mahalle başkanının binlerce kişi içerisinden milletvekili adayı olarak gösterilmesi şahsım ve mahalle başkanlığım için gerçekten büyük bir gurur. Bu manada Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Azmi Ekinci, "Asrın felaketi dediğimiz bir deprem felaketinin sonrasında bir seçim yapıyoruz. Bir taraftan içimiz buruk, diğer taraftan depremden etkilenen depremzedelerin umutlarına umut olmak, beklentilerine umut olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Deprem bölgesindeki çadır kentleri dolaşırken karşılaştığım kadınlara 'Yardımlar geliyor mu?' diye soru sorduğumda muhalif olarak gördüklerimiz bile 'Bu adam giderse biz ortada kalırız' dedi. İşte 14 Mayıs'ta Türkiye'nin ortada kalmaması için bir sorumluluk var üzerimizde. Bunun için sahada çalışıyoruz ve sahayı iyi görüyorum. Ancak bu bizi rehavete götürmemeli. Yoğun bir şekilde önümüzdeki 30 günü geçirmeliyiz." dedi.

Konuşmasının başında depreme değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Maalesef bu bayramı evinde geçiremeyecek kardeşlerimiz var. Evi yıkılan, ailelerini kaybeden kardeşlerimiz var. Maalesef onlarla beraber bayramı biraz buruk geçireceğiz. Sizler gecenin bu saatinde evinizi, ailenizi bırakıp geldiniz ve bize gönül sofranızı açtınız. Misafirperverliğiniz için her bir dava arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız inşallah 14 Mayıs'ta zaferimizi kutlayacağımızı ilan etti. İnşallah zaferi burada, Anadolu Yakası'nda sizlerle kutlayacağız. 6 Şubat'ta yüzyılın felaketi diyebileceğimiz bir deprem yaşadık. Ama biz öyle necip bir milletiz ki, 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine koştular. Biz böyle güçlü bir milletiz. Bununla gurur duymamız gerekiyor. Biz ne zaman sıkıntıya, dara düşsek devletimiz, milletimiz bir oluyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. Çünkü güçlü devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla büyük bir irade ortaya koydu. Şanlıurfa'da 60 bin kişi büyük bir coşku ile bizi bağrına bastı. Bu ilimiz afetten etkilenmiş bir ilimizdi. Selden etkilenmiş bir ilimizdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza orada öyle büyük bir sevgi gösterisi vardı ki görmeliydiniz. Biz bugün felaketin üzerinden geçen 73. günde 100 bininci konutumuzun sözleşmesini imzaladık. Temellerini attık. Milletimize bir söz verdik her afette olduğu gibi. Dedik ki size konutlarınızı ilk başladığımız 319 bin konutumuzu 1 yıl içinde, 650 bin konutumuzu da inşallah etaplar halinde inşa edeceğiz. Depremzede kardeşlerimizi evlerine kavuşturacağız. Hep birlikte afetin izlerini sileceğiz. Deprem bölgesinde bir kardeşimiz, 'Allah devletimize zeval vermesin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin.' dedi. Bu yüzden bizim buradaki çalışmamız sadece burayı değil, Tüm Türkiye ve mazlum coğrafyayı ilgilendiriyor. Bu yüzden 14 Mayıs önemli bir tarih. İnşallah bu motivasyonla 21 yıldır yaptığımız gibi aynı anlayışla bu hizmetleri götüreceğiz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olma şerefine eriştik. Millete hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Gençliğimizi İstanbul'a, davamızın şehrine hizmet ederek geçirdik. Birinci önceliğimiz deprem bölgesi. Ardından eş zamanlı olarak İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getirecek büyük İstanbul dönüşümünü buradaki kardeşlerimizle yapacağız. İnşallah İstanbul'umuzu daha güvenli daha yeşil ve mavi bir geleceği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

21 yıldır her alanda güçlü bir Türkiye var. Biz gece gündüz ülkemizin her alanda kalkınması ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için çalışıyoruz. Biz bunları yaparken birileri sözü dinlenen değil, söz dinleyen bir Türkiye hayal ediyor. Biz diyoruz ki, doğru karar doğru adam. Onlar diyor ki ne kararınız ne de adayınız doğru. Biz sağlam ve güçlü irade diyoruz, onlar bir şey de diyemiyorlar çünkü onlarda her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Biz ithalat ihracatla ekonomimizi güçlendirelim derken onlar yurt dışından borç alacağız diyorlar. Yatırımları durduracağız diyorlar. Sürekli ithal edelim istiyorlar. Zaten onların kafasıyla ne araba ne uçak ne tank yapabildik. Ama şimdi hamdolsun kendi SİHA'larımızı, TOGG'umuzu, tanklarımızı üretiyoruz. Milli Savunmamızı güçlendiriyoruz." dedi.

Bir tarafta ülkesine, milletine gece gündüz hizmet eden Türkiye vizyonu, diğer tarafta ülkemizi borca mahkum edecek ve yatırımları durduracak Türkiye'yi küresel güçlerin taşeronu haline getirecek yedili bir koalisyon var. Bunlara inşallah mahalle temsilcilerimiz, milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı verecek. Biz buna yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kapanış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen AK Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Cumartesi ve Pazar günü 1 milyon haneyi ziyaret hedefi koymuştuk. 750 bin haneyi ziyaret etmişiz. Hepinizi tebrik ediyorum. Gelen bilgiler hazırlıklarımızın tam olduğunu gösteriyor. İnşallah 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletindir.' diyen Adnan Menderes'in bugün temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan olarak Ankara'ya göndereceğiz." şeklinde konuştu.