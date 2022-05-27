Video Haber Bakan Kurum "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un akciğeri olacak" | Video
Bakan Kurum

Bakan Kurum "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un akciğeri olacak" | Video

27.05.2022 | 12:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul’un akciğeri olacak | Video 07:54
Bakan Kurum "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un akciğeri olacak" | Video 27.05.2022 | 12:27
MGK’dan Suriye’ye harekat mesajı! Harekat ne zaman başlayacak? Olası operasyon hangi bölgelere yapılacak? | Video 06:29
MGK'dan Suriye'ye harekat mesajı! Harekat ne zaman başlayacak? Olası operasyon hangi bölgelere yapılacak? | Video 27.05.2022 | 11:17
Yine fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok | Video 00:32
Yine fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok | Video 27.05.2022 | 11:00
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Reina saldırısı zanlısına para transferi yapılmış | Video 01:40
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Reina saldırısı zanlısına para transferi yapılmış | Video 27.05.2022 | 09:28
FETÖ’nün Gaybubet Evleri’ne operasyon! Tam 33 adres | Video 00:58
FETÖ'nün Gaybubet Evleri’ne operasyon! Tam 33 adres | Video 27.05.2022 | 08:57
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı | Video 00:38
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı | Video 27.05.2022 | 08:58
Mehmet Barlas | 6 benzemez ya da ’oturtmalı muhalefet’ 03:25
Mehmet Barlas | 6 benzemez ya da 'oturtmalı muhalefet' 26.05.2022 | 17:08
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor? 03:57
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor? 26.05.2022 | 16:58
Haşmet Babaoğlu | 1908 vantilatörü 03:02
Haşmet Babaoğlu | 1908 vantilatörü 26.05.2022 | 16:29
Salih Tuna | Terbiyesizlik yapmayacaksın! 04:11
Salih Tuna | Terbiyesizlik yapmayacaksın! 26.05.2022 | 16:27
Okan Müderrisoğlu | Tek çözüm iki devlet 03:44
Okan Müderrisoğlu | Tek çözüm iki devlet 26.05.2022 | 16:24
Engin Ardıç | Fezada kırtasiye 03:49
Engin Ardıç | Fezada kırtasiye 26.05.2022 | 16:21
İBB’den fetih ayıbı! İstanbul’un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı | Video 00:12
İBB’den fetih ayıbı! İstanbul’un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı | Video 26.05.2022 | 16:01
Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı’ndan yanıt | Video 04:16
Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı'ndan yanıt | Video 26.05.2022 | 15:58
Son Dakika: EPDK’dan Isparta’daki elektrik kesintilerine rekor ceza: Tüketicilere ödenecek | Video 02:17
Son Dakika: EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintilerine rekor ceza: "Tüketicilere ödenecek" | Video 26.05.2022 | 15:24
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na tepki: Asılsız iddialarından vazgeçmiyor | Video 00:57
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Asılsız iddialarından vazgeçmiyor" | Video 26.05.2022 | 15:10
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? CHP’li Yurter Özcan kimlerle, neden görüştü? | Video 02:29
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? CHP’li Yurter Özcan kimlerle, neden görüştü? | Video 26.05.2022 | 15:24
Kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu’na Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki: Bu devletin de, milletin de düşmanıdır | Video 06:14
Kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: "Bu devletin de, milletin de düşmanıdır" | Video 26.05.2022 | 15:04
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Etik Eğitimi Programı’nda önemli açıklamalar | Video 13:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Etik Eğitimi Programı'nda önemli açıklamalar | Video 26.05.2022 | 14:49
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’e NATO vetosu: Üye olmak istiyorsanız bu adımları atın | Video 03:31
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: "Üye olmak istiyorsanız bu adımları atın" | Video 26.05.2022 | 13:07

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki bir pistin açık kalacağını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA