Bakan Kurum "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un akciğeri olacak" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki bir pistin açık kalacağını söyledi.