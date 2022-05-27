Bakan Kurum "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un akciğeri olacak" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:54
06:29
00:32
Yine fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok | Video 27.05.2022 | 11:00
01:40
00:58
FETÖ'nün Gaybubet Evleri’ne operasyon! Tam 33 adres | Video 27.05.2022 | 08:57
00:38
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı | Video 27.05.2022 | 08:58
03:25
Mehmet Barlas | 6 benzemez ya da 'oturtmalı muhalefet' 26.05.2022 | 17:08
03:57
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor? 26.05.2022 | 16:58
03:02
Haşmet Babaoğlu | 1908 vantilatörü 26.05.2022 | 16:29
04:11
Salih Tuna | Terbiyesizlik yapmayacaksın! 26.05.2022 | 16:27
03:44
Okan Müderrisoğlu | Tek çözüm iki devlet 26.05.2022 | 16:24
03:49
Engin Ardıç | Fezada kırtasiye 26.05.2022 | 16:21
00:12
04:16
Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı'ndan yanıt | Video 26.05.2022 | 15:58
02:17
00:57
02:29
06:14
13:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki bir pistin açık kalacağını söyledi.