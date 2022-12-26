Video Haber Bakan Kurum: "Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz" | Video

26.12.2022 | 15:31

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Bakanlığın Ayder’de yaptığı çalışmalarla ilgili resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder’imizde altyapıyı yeniledik. Otoparkı doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayder’imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak.” ifadelerini kullandı.

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