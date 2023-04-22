Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 76 gün sonra ilk köy evlerini teslim ettiklerini belirterek, evlerin iç ve dıştan görüntülerinin olduğu videoyu paylaştı.