Bakan Kurum: "Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefet belediyelerinin depremzedelere karşı olan tutumunu "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah’ın izniyle o sözü de tutacağız" ifadeleriyle değerlendirdi.