Bakan Kurum: "Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefet belediyelerinin depremzedelere karşı olan tutumunu "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah’ın izniyle o sözü de tutacağız" ifadeleriyle değerlendirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
00:08
00:57
04:18
02:46
Hilal Kaplan | Başka âlemlerle farkımız bizim... 17.05.2023 | 16:12
04:15
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? 17.05.2023 | 16:08
03:34
Ömer Çelik: "Asıl eğilmeleri gereken konu FETÖ'nün eylemleridir" | Video 17.05.2023 | 15:58
04:31
Mahmut Övür | O gece CHP Genel Merkezi'nde ne oldu? 17.05.2023 | 16:00
03:26
İbrahim Kalın: "Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" | Video 17.05.2023 | 15:25
06:18
04:09
SABAH gazetecileri neden gözaltına alındı? | Video 17.05.2023 | 15:38
06:27
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video 17.05.2023 | 15:15
07:18
00:53
10:40
06:12
26:50
00:26
06:29