Bakan Kurum: "Dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyeti" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum, " Devlet, millet el ele birlikte dönüşüm diyoruz, İstanbulumuza 1,5 milyon yeni yuva diyoruz. Emin olun bu dönüşüm dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyetidir." dedi.