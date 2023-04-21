Bakan Kurum: "Dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyeti" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum, " Devlet, millet el ele birlikte dönüşüm diyoruz, İstanbulumuza 1,5 milyon yeni yuva diyoruz. Emin olun bu dönüşüm dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyetidir." dedi.
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