Bakan Kurum duyurdu! "Ayda 25-30 bin deprem konutunu teslim edeceğiz" | Video

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, her ay 25- bin deprem konutunu teslim edeceğiz.