Bakan Kurum duyurdu: "TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık" | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Kentsel Dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek olan Yeni Finansman Modelleri için bilgilendirmede bulunuyor.
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