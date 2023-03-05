Video Haber Bakan Kurum: "En doğru teknikle güvenli konutlar inşa edeceğiz" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "En doğru teknikle güvenli konutlar inşa edeceğiz" | Video

05.03.2023 | 13:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeni konut çalışmalarıyla ilgili, En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz dedi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 78 noktadan 44'ünde 19 bin 464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alanda mikro bölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591'ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz ifadelerini kullandı.

'DOĞANŞEHİR'DE KAZMAYI VURDUK'
Bakan Kurum ayrıca, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta yapılacak 349 kalıcı konutla ilgili de bir video paylaşarak, Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir'de de kazmayı vurduk dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir'de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutunun inşa edileceği ifade edildi. Yapılacak afet konutlarının maksimum 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutların yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.

Açıklamada, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projelerin planlandığı belirtilirken, depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni master plan çalışmalarının hayata geçirildiği aktarıldı. Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

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