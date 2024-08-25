Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık 25.08.2024 | 13:52 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kreş ve yuva noktasında toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2022 yılında kuyu açma projesini başlattı. Bu kuyular sayesinde flamingo yavrularının susuzlukla mücadele ettiği dönemlerde 4 kilometrelik boru hattından 'kreş' olarak bilinen yavru alanlarına su takviyesi yapıldı. Motopomplarla yapılan takviye sırasında güneş enerjisinden faydalanıldı. Özellikle sıcaklığın yükseldiği ve susuzluğun arttığı temmuz ayında saha personelleri bölgeyi taradı. 2 yıldır uygulanan proje sayesinde bu yıl susuzluk sıkıntısına bağlı toplu yavru ölümleri yaşanmadı.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi ile de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor. Kuluçka süreleri tamamladıktan sonra temmuz ayı içinde, Tuz Gölü'ndeki üreme alanlarından beslenmeye gelen flamingo yavruları, havadan fotoğraflarla sayılıyor. Ayrıca, başta flamingolar olmak üzere toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan türler de izleniyor.

'4 BİN 300 MİSAFİRİMİZİ UĞURLUYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl kreş olarak bilinen bölgede 4 bin 300 yavru flamingo tespit edildiğini açıkladı. Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Kuyu açıp, 4 kilometrelik boru hattı çektik, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne su getirdik. Sonra gün gün izledik. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz" dedi.