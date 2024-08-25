Video Haber Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık
Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık

Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık

25.08.2024 | 13:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kreş ve yuva noktasında toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2022 yılında kuyu açma projesini başlattı. Bu kuyular sayesinde flamingo yavrularının susuzlukla mücadele ettiği dönemlerde 4 kilometrelik boru hattından 'kreş' olarak bilinen yavru alanlarına su takviyesi yapıldı. Motopomplarla yapılan takviye sırasında güneş enerjisinden faydalanıldı. Özellikle sıcaklığın yükseldiği ve susuzluğun arttığı temmuz ayında saha personelleri bölgeyi taradı. 2 yıldır uygulanan proje sayesinde bu yıl susuzluk sıkıntısına bağlı toplu yavru ölümleri yaşanmadı.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi ile de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor. Kuluçka süreleri tamamladıktan sonra temmuz ayı içinde, Tuz Gölü'ndeki üreme alanlarından beslenmeye gelen flamingo yavruları, havadan fotoğraflarla sayılıyor. Ayrıca, başta flamingolar olmak üzere toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan türler de izleniyor.

'4 BİN 300 MİSAFİRİMİZİ UĞURLUYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl kreş olarak bilinen bölgede 4 bin 300 yavru flamingo tespit edildiğini açıkladı. Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Kuyu açıp, 4 kilometrelik boru hattı çektik, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne su getirdik. Sonra gün gün izledik. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık 03:57
Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık 25.08.2024 | 13:52
Hizbullah’ın saldırısından yeni görüntüler... Orta Doğu’da eller tetikte! 05:56
Hizbullah'ın saldırısından yeni görüntüler... Orta Doğu'da eller tetikte! 25.08.2024 | 11:12
15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi! 01:30
15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi! 25.08.2024 | 08:25
Donanmanın yeni gücü ’Pirireis’ göreve başladı 08:20
Donanmanın yeni gücü 'Pirireis' göreve başladı 24.08.2024 | 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hızırreis 2025, Muratreis 2026’da hizmete alınacak 22:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hızırreis 2025, Muratreis 2026'da hizmete alınacak 24.08.2024 | 17:03
Bursa’da Polis Özel Harekat’ın nefes kesen tatbikatı kamerada 04:52
Bursa'da Polis Özel Harekat'ın nefes kesen tatbikatı kamerada 24.08.2024 | 10:13
Narkoçelik-34 operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 100’ü tutuklandı | Video 00:59
“Narkoçelik-34” operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 100’ü tutuklandı | Video 24.08.2024 | 08:43
Eskişehir merkezli ’Narkoçelik-34’ operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı 00:59
Eskişehir merkezli 'Narkoçelik-34' operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı 24.08.2024 | 08:20
İstanbul Emniyeti’nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 01:12
İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 23.08.2024 | 14:44
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında 01:03
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında 23.08.2024 | 09:07
17 ilde son 5 günde DEAŞ’a yönelik düzenlenen Gürz-9 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı | Video 00:53
17 ilde son 5 günde DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı | Video 23.08.2024 | 08:37
DEAŞ’a yönelik düzenlenen Gürz-9 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı 00:53
DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı 23.08.2024 | 08:12
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 01:04
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 23.08.2024 | 01:00
Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin 01:14
Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin 22.08.2024 | 18:57
MSB: ’Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir’ 10:47
MSB: 'Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir' 22.08.2024 | 12:46
Sivas’ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 01:03
Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 22.08.2024 | 12:46
18 ilde yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alındı, 1 ton 521 kg uyuşturucu ele geçirildi 00:32
18 ilde yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alındı, 1 ton 521 kg uyuşturucu ele geçirildi 22.08.2024 | 08:41
Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı 03:25
Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı 22.08.2024 | 08:41
Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk açıklama! Annesi Deniz Uğur’u yalanladı: Kaçırılmadım! 00:38
Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk açıklama! Annesi Deniz Uğur’u yalanladı: Kaçırılmadım! 22.08.2024 | 00:25
Mersin’in Tarsus ilçesinde baraj gölünde genç adam boğuldu 00:16
Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölünde genç adam boğuldu 21.08.2024 | 20:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA