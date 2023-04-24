Video Haber Bakan Kurum: "Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz" | Video

24.04.2023 | 10:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde "İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a" programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, "Nerede bir afet olsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın, gençlerimizin bize bir ihtiyacı varsa yine yanlarında olacağız. Acılarını paylaşacağız ve hep birlikte sorunlarımızı gidereceğiz." dedi.

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