Bakan Kurum: "Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde "İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a" programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, "Nerede bir afet olsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın, gençlerimizin bize bir ihtiyacı varsa yine yanlarında olacağız. Acılarını paylaşacağız ve hep birlikte sorunlarımızı gidereceğiz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:36
Bakan Kurum: "Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz" | Video 24.04.2023 | 10:06
01:14
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Dörtlü toplantı" açıklaması | Video 24.04.2023 | 09:05
00:53
01:04
Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi | Video 24.04.2023 | 00:35
00:19
23 Nisan etkinliklerinde gülümseten Erdoğan sevgisi | Video 24.04.2023 | 00:08
03:06
Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video 23.04.2023 | 23:40
02:15
01:55
Karadeniz bağlantı yolundaki araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video 23.04.2023 | 23:21
32:15
50:20
50:20
02:24
Haşmet Babaoğlu | Bayram Notları: Gelecek... 23.04.2023 | 15:42
02:45
03:07
Melih Altınok | Şampanya tıpası 23.04.2023 | 15:38
04:01
Bercan Tutar | 'Trajik zihniyet' kazanırsa 23.04.2023 | 14:59
06:47
Erhan Afyoncu | Osmanlı'da bayramlaşma muhteşem görüntülere sahne olurdu 23.04.2023 | 14:54
04:12
Nurullah Gür | Oyun değiştirici enerji hamleleri 23.04.2023 | 14:50
01:01
HDP'li Rüştü Tiryaki: "Kürt sorununun mimarı CHP'dir" | Video 23.04.2023 | 14:37
00:40
21:41
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de depremzede çocuklarla bir araya geldi | Video 23.04.2023 | 13:23