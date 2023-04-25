Bakan Kurum görüntüleri paylaştı: "Hep böyle güvenle, sağlıkla oturun..." | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın ikinci günü depremzedelere teslim edilen akıllı kalıcı köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
01:43
KIZILELMA uçuş testinde bir ilk: KIZILELMA VE AKINCI’dan kol uçuşu | Video 25.04.2023 | 10:25
02:03
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Baran Kurtay etkisiz hale getirildi | Video 25.04.2023 | 10:08
13:19
Bakan Soylu: "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli yakalandı" | Video 25.04.2023 | 08:47
00:19
01:29
01:43
01:33:05
54:28
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar | Video 24.04.2023 | 20:03
01:37
Başkan Erdoğan açıkladı: Togg'a özel kredi | Video 24.04.2023 | 19:59
28:44
01:04
00:33
06:52
Bakan Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı | Video 24.04.2023 | 18:11
23:31
01:14
07:05
18:03
28:02
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: Ticari araçta ÖTV muafiyeti | Video 24.04.2023 | 14:54