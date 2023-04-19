Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyalogu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sayın Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Kurum, ziyaret sırasında TOKİ konutları kurasında hak sahibi olduğunu belirten vatandaş ile bir süre sohbet etti.