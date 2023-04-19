Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyalogu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sayın Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Kurum, ziyaret sırasında TOKİ konutları kurasında hak sahibi olduğunu belirten vatandaş ile bir süre sohbet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
00:19
Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyalogu 19.04.2023 | 17:47
01:16
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına TOGG jesti | Video 19.04.2023 | 15:55
02:14
Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı 19.04.2023 | 14:59
02:14
00:15
Bakan Dönmez paylaştı! "Bağımsızlık ateşini yakmaya 1 kaldı" | Video 19.04.2023 | 15:06
05:17
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 19.04.2023 | 14:35
06:20
Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşı A Haber’e konuştu | Video 19.04.2023 | 13:33
16:39
Bir zamanlar Türkiye! SSK’lının hastane çilesi | Video 19.04.2023 | 13:16
00:16
Bakan Soylu’dan anlamlı paylaşım: “Geçti o günler, geçti” | Video 19.04.2023 | 13:20
04:25
Salih Tuna | Boşuna uğraşmışız 19.04.2023 | 12:26
04:46
Melih Altınok | Hele önce bir maaşları ödeyin de... 19.04.2023 | 12:24
03:01
Hilal Kaplan | 'Erdoğan yorgun'sa bunları kim yaptı? 19.04.2023 | 12:22
07:01
Yavuz Donat | Sınıf atlayan şehir 19.04.2023 | 12:18
02:08
03:01
00:10
Van'da etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı fotokapanla tespit edilmiş | Video 19.04.2023 | 10:26
00:50
00:39