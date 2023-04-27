Bakan Kurum, ilk kez oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Üsküdar'da ilk defa oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı.