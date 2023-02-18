Bakan Kurum İslahiye'deki konteyner kent çalışmalarını inceledi | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren konteyner kentte inceme yaptı.
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