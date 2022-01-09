Bakan Kurum: 'İstanbul'da bugün 90'lı yıllara geri dönüş vardır' | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul'da bugün maalesef 90'lı yıllara geri dönüş vardır. Bugün İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, İstanbul'la hiçbir alakası olmayan pek çok suni gündemle, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.