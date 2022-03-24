Bakan Kurum Kartepe Zirvesi'nde konuştu: 2035 yılına geldiğimizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut kalmayacak | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” temalı Kartepe Zirvesi’nde konuştu. Kocaeli’nde müjde veren Bakan Kurum, Bakanlık ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin birlikte Körfez’de dip çamuru temizliği başlatacağını duyurdu.