Bakan Kurum, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerde incelemelerde bulundu.