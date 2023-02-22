Video Haber Bakan Kurum, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti | Video
Bakan Kurum, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti | Video

Bakan Kurum, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti | Video

22.02.2023 | 13:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerde incelemelerde bulundu.

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