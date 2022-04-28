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OTOMATİK OYNAT
02:27
Bakan Kurum, Marmaris’te yangın konutlarını inceledi | Video 28.04.2022 | 20:53
05:26
Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile görüştü | Video 28.04.2022 | 20:24
13:12
09:38
04:01
Engin Ardıç | Siz okuyacaksınız da memlekete hayır gelecek 28.04.2022 | 15:53
02:55
Haşmet Babaoğlu | Haritalar değişecek 28.04.2022 | 15:50
03:55
Mahmut Övür | 28 Şubat İttifakı şaşırtmadı 28.04.2022 | 15:47
02:52
04:50
Salih Tuna | O Salih Tuna bizim için kitap yazmış 28.04.2022 | 14:30
02:11
Mehmet Barlas | Rusya'dan enerji krizi yaratacak hamle 28.04.2022 | 14:28
01:50
SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video 28.04.2022 | 13:46
00:32
SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı "12 terörist etkisiz" | Video 28.04.2022 | 10:26
01:50
01:19
Son Dakika: Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor | Video 28.04.2022 | 09:06
19:18
00:28
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Akşener, prompter'ı bozulunca konuşmasını sürdüremedi | Video 27.04.2022 | 12:18
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00:19
Bingöl'de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi 27.04.2022 | 08:53
01:14
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 27.04.2022 | 08:30
Bakan Kurum, Marmaris’te yangın konutlarını inceledi.