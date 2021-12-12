Video Haber Bakan Kurum Meclis'te konuştu "Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!" | Video
Bakan Kurum Meclis'te konuştu

Bakan Kurum Meclis'te konuştu "Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!" | Video

12.12.2021 | 14:35

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Bakan Murat Kurum bütçe konuşmasında, “Siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik.” dedi.

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