Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.