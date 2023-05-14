Bakan Kurum oyunu kullandı | Video
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oyunu, TEB Ataşehir Ortaokulu’nda kullandı. Kurum, “Türkiye yüzyılında hepimizin, herkesin mutlu gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği, Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa edeceğiz’’ dedi.
"BURADA İRADESİNİ SANDIĞA YANSITMASI ÜLKEMİZ ADINA, GELECEĞİMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİDİR''
Bakan Murat Kurum, "Öncelikle hepimize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. Bugün yine tüm Türkiye'de 85 milyon kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, demokrasi heyecanı içerisinde, iradesini sandığa yansıtacaklar. Öncelikle ülkemiz için, milletimiz için, 85 milyon büyük Türkiye için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aynı zamanda bugün Anneler Günü. Eşimin, annemin, anneler gününü tebrik ediyorum. Yine cennetin ayakları altına serildiği annelerimizin başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Tabi büyük bir demokrasi, heyecanı yaşıyoruz, coşkusu yaşıyoruz. Ben oyunu kullanan her bir vatandaşımıza, şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyoruz. Burada iradesini sandığa yansıtması ülkemiz adına, geleceğimiz adına çok önemlidir. İşte 21 yıldır milletimiz için, Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz mücadele ettiler. 21 yılda, yüz yılda yapılacak işleri yaptık şimdi de işte bugün 14 Mayıs, 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize emanettir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye inşasını gerçekleştireceğiz. Türkiye yüzyılında hepimizin, herkesin mutlu gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği, Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer almak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve gençlerimize, evlatlarımıza çok daha güzel bir gelecek bırakma anlayışıyla, umuduyla bundan önce nasıl çalıştıysak, aynı anlayışla çalışacağız, koşturacağız. Ben başta burada sandık başlarında görev yapan arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, burada görevli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Ve tekrar seçimlerimiz ülkemiz için, milletimiz için, herkes için hayırlı uğurlu olsun diyorum'' dedi.
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