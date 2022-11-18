Video Haber Bakan Kurum paylaştı: "Hizmetlerimiz güzel Şırnak'ımıza bir başka yakıştı" | Video
Bakan Kurum paylaştı:

Bakan Kurum paylaştı: "Hizmetlerimiz güzel Şırnak'ımıza bir başka yakıştı" | Video

18.11.2022 | 11:46

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şırnak’ta gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimiz Şırnak’ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak’ı ayağa kaldırdı! 10 binden fazla konut, iş yeri ve okulla şehrimizi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Hizmetlerimiz güzel Şırnak’ımıza bir başka yakıştı.” ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından Şırnak’ta büyük bir dönüşüm sağlanarak ilde 10 bin 155 konut, 738 işyeri, 18 okul ve 9 cami yapıldı. Şırnak’ta çocuklara oyun bahçesi, yaşlıların gidip oturabileceği, dinlenebileceği güzel mekânlar yapıldı. Cizre’de de büyük bir dönüşüm gerçekleştirildi ve ilçeye 3 bin 87 konut, 204 iş yeri, 8 okul ve 3 cami inşa edildi.

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