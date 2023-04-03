Bakan Kurum paylaştı: "Türkiye'nin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak resmî sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabının açılışına az bir süre kaldığını belirten Bakan Kurum, “Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul’umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik.” dedi.
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