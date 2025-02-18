Bakan Kurum, sosyal konut projesini duyurdu! Orta gelirliye yeni kampanya | Video

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut'un orta gelirliye kampanya başlatacağını, peşinatlı ya da peşinatsız konut satışlarının gerçekleşeceğini açıkladı.