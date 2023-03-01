Bakan Kurum: "Türkiye genelinde 202 bin bina acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık" | Video
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tüm Türkiye’deki hasar çalışmalarında 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yaptık” dedi.
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