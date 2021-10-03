Video Haber Bakan Kurum: "Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz" | Video

03.10.2021 | 15:53

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tarihi bir adım atıyoruz. Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz. İstediğimiz şehir, insan için çözüm üreten, yenilikçi şehirler olmasıdır" dedi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı videolu açıklamasında, bakanlık olarak tarihi bir adım attıklarını söyledi. Kurum, "Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz. Yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, altyapı yetersizliklerine, estetik ve silüeti bozan yapılara mani olacak örnek bir proje olacaktır. Son dönemde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi, bilhassa tersine göçü hızlandırması ve istihdamı artırması açısından 3 projemizi öne çıkarıyoruz. Yöresel dokuya uygun, o yörenin kendi yerel malzemeleri ile inşa ettiğimiz 10 bini aşkın ekolojik köy evlerimizle hem köy yaşamını destekliyoruz hem de tersine göçü hızlandırıyoruz. Şehrin içinde kalmış, köhneleşmiş, kullanımı zorlaşmış olan tarihi kent merkezlerimizi yeniliyoruz. Üçüncüsü ise şehrin içinde kalmış yüzlerce sanayi alanımızı şehrin dışında belirlediğimiz daha geniş, temiz, sağlıklı alanlara taşıyarak bu alanların tasarrufunu da yine şehrin kullanımına vermiş oluyoruz. Bu sayede yüz bine yakın insanımıza iş imkanı sağlarken, yüzbinlerce aracında şehrin merkezilerinde oluşturduğu trafik yoğunluğunu engelliyoruz" dedi.

'EL ELE İNŞA EDECEĞİZ'
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye dünkü Türkiye değil' sözünü hatırlatarak, "Şehirlerimizde tamamen değişmelidir. Yeni bir anlayışla geliştirilmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Bu hedefe en güzel cevabı, kentsel nüfus ve çevre problemleri, değişen planlama ve uygulama yaklaşımları ve gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan akıllı şehir uygulamaları verecektir. İstediğimiz şehir, insan için çözüm üreten, yenilikçi şehirler olmasıdır. Bu şehirleri hep birlikte el ele inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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