Bakan Kurum "Yaralarımızı birlikte saracağız" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından “asrın felaketi”nden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için hayata geçirilen sosyal donatılarda yapılan çalışmaların anlatıldığı bir video paylaştı. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız!’’ ifadelerini kullandı.