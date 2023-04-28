Video Haber Bakan Kurum: "'Yarısı Bizden' kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık"
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "'Yarısı Bizden' kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık"

28.04.2023 | 12:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığına dair resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Bakan Kurum, paylaşımında, “Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık.” ifadelerine yer verdi. “Yarısı Bizden” kampanyasına başvuru yapan bina sakinleri ise “Devletimiz böyle bir imkân sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz, 10 senelik bir ödeme planı var, kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız.” dedi. 26 Nisan’da e-Devlet üzerinde başlayan “Yarısı Bizden” kampanyası başvuruları 29 Mayıs’a kadar devam edecek ve kampanyayla ilgili merak edilen bilgilere “http://yarisibizden.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili başvurusu yapılan konutlarda inceleme başlatıldığına dair resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak, "Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular 26 Nisan tarihinde başladı. Bu kampanyayla riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

"ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ VEDAT GÜRGEN: DERDİMİZ İSTANBUL'DA ARTIK RİSKLİ BİNA KALMASIN"
Bakanlık video paylaşımında, İstanbul' Kartal'da "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruda bulunan binalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 250'yi aşkın uzman ekip ile binaların mühendisler tarafından incelenerek vatandaşların taleplerinin dinlenildiği anlatıldı.
Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, ilk bina incelemelerini Kartal ilçesinden başlattıklarını ifade ederek, "Derdimiz İstanbul'da artık riskli bina kalmasın. O depreme biz hazırlıklı, güvenli girelim istiyoruz. e-Devlet üzerinden ilk gün içerisinde 200 bin müracaatımızı aldık. Bütün ekibimizle beraber sahada hem tespitlerimizi yapıyoruz, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Onlarda uygun görürlerse birlikte binalarımızı dönüştüreceğiz" dedi.

"DEVLETİMİZ BÖYLE BİR İMKAN SAĞLAMIŞKEN BU FIRSAT KAÇIRILMAZ, 10 SENELİK BİR ÖDEME PLANI VAR, KİRA ÖDER GİBİ TEKRARDAN EVLERİMİZE GÜVENLE OTURMUŞ OLACAĞIZ"
"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar, kampanyayı çok iyi bulduklarını ifade ederek, "Şartları, ödeme şekilleri falan çok iyi. Devletimiz böyle bir imkân sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz. 10 senelik bir ödeme planı var. Kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız. İnşallah daha güvenli bir şekilde evlerimizde oturmayı Rabbim herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

26 Nisan'da e-Devlet üzerinde başlayan "Yarısı Bizden" kampanyası başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek ve kampanyayla ilgili merak edilen bilgilere "http://yarisibizden.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 05:34
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 28.04.2023 | 12:09
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: Bize köstek olmaya niyetlenenler var | Video 07:29
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Bize köstek olmaya niyetlenenler var" | Video 28.04.2023 | 12:27
Bakan Kurum: ’Yarısı Bizden’ kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık 01:10
Bakan Kurum: "'Yarısı Bizden' kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık" 28.04.2023 | 12:09
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Demirtaş terörist ve bölücüdür | Video 18:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Demirtaş terörist ve bölücüdür" | Video 28.04.2023 | 12:08
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 03:36
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 28.04.2023 | 12:06
MİT’ten yurt dışında nokta operasyon! Firari terörist Rasim Akyol yakalanarak Türkiye’ye getirildi | Video 01:10
MİT'ten yurt dışında nokta operasyon! Firari terörist Rasim Akyol yakalanarak Türkiye’ye getirildi | Video 28.04.2023 | 11:12
SON DAKİKA! Sudan’da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video 02:27
SON DAKİKA! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video 28.04.2023 | 10:46
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 01:44
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 28.04.2023 | 09:26
Bakan Varank söz verdi, Togg gelin arabası oldu | Video 01:06
Bakan Varank söz verdi, Togg gelin arabası oldu | Video 28.04.2023 | 08:50
MSB: Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi | Video 01:50
MSB: "Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi" | Video 28.04.2023 | 08:36
İzmir’deki büyük yangın için helikopterler havalandı | Video 03:30
İzmir'deki büyük yangın için helikopterler havalandı | Video 28.04.2023 | 01:07
İzmir’de Folkart Sitesi’nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor | Video 01:20
İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor | Video 28.04.2023 | 01:01
Son dakika: İzmir Narlıdere’de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var | Video 05:11
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var | Video 28.04.2023 | 00:53
Son dakika: İzmir Narlıdere’de Folkart Sitesi’nde yangın | Video 03:35
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın | Video 27.04.2023 | 23:07
Meksika’da lastiği patlayan kamyon 5 araca ve eve çarptı | Video 01:18
Meksika’da lastiği patlayan kamyon 5 araca ve eve çarptı | Video 27.04.2023 | 22:49
Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci | Video 00:38
Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci | Video 27.04.2023 | 22:05
Kılıçdaroğlu’ndan ’Algı operasyonu nasıl yapılır?’ dersi! | Video 02:34
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! | Video 27.04.2023 | 20:25
Karpuz yüklü TIR’da 62 litre 420 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:45
Karpuz yüklü TIR’da 62 litre 420 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 27.04.2023 | 18:50
Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi başladı | Video 01:53
Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi başladı | Video 27.04.2023 | 18:32
SON DAKİKA: Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek? | Video 07:05
SON DAKİKA: Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek? | Video 27.04.2023 | 18:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA