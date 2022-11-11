Bakan Kurum: "Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık!" | Video

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili resmî sosyal medya hesabından, “Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık! Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur’u yeniden inşa ettik.” ifadeleriyle bir paylaşımda bulunurken Diyarbakır’da yeniden inşa edilen Sur ilçesinin anlatıldığı bir video yayımladı.