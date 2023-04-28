Bakan Kurum: "Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz" | Video 28.04.2023 | 14:41 Bağcılar’da bir dizi programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da Kentsel Dönüşüm Programı’na katıldı. Kurum, “Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 200 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görürüz ’’dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar Halk Sarayı Bahçe'de Kentsel Dönüşüm Bekleyen Site Yönetimleri ve Riskli Bölge Sakinleri ile Kahvaltı Buluşması'na katıldı. Kahvaltı Buluşması Programı sonrası Bakan Kurum, Demirkapı Mahallesi As Burçaklar Site Sakinleri Bağcılar Belediye Başkanı Abdurrahman Özdemir eşlik etti. Teşekkür toplantısının ardından Eburbekir Camii'nde cuma namazını eda etti.