Video Haber Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi açıklaması "İstanbul nefes alacak" | Video
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi açıklaması

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi açıklaması "İstanbul nefes alacak" | Video

17.05.2022 | 10:39

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı bölgesine yapılacak olan Millet Bahçesi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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