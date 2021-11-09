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Bakan Kurum'dan COP26 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 09.11.2021 | 21:31
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AK Partili kadın vekillerden, küfürbaz Lütfü Türkkan’a tepki | Video 09.11.2021 | 19:53
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Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 09.11.2021 | 18:56
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Mansur Yavaş’tan skandal açıklama: İtiş kakış olmuş | Video 09.11.2021 | 17:42
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Mehmet Barlas | Muhalefetin meşruiyet sorunu 09.11.2021 | 17:03
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Hasan Basri Yalçın | İyi Parti'nin işlevi 09.11.2021 | 16:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na katıldı. Bakan Kurum, bu kapsamda bir de konuşma gerçekleştirdi. İşte detaylar...