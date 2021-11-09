Bakan Kurum'dan COP26 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na katıldı. Bakan Kurum, bu kapsamda bir de konuşma gerçekleştirdi. İşte detaylar...