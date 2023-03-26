Bakan Kurum'dan deprem sonrası konut inşaatı hakkında videolu paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir video paylaşarak "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığı iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız, doğru teknik de kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya, Elazığ! 2020’deki deprem sonrası inşasını 20. günde başlattığımız konutlar bu büyük afet sonrası dimdik ayakta" açıklamasında bulundu.