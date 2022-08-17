Bakan Kurum'dan Esenler'deki kentsel dönüşüm projesinde önemli açıklamalar | Video

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Esenler'deki kentsel dönüşüm projesinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Esenler'de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü yapılıyor. Yaklaşık 60 bin konutluk projenin ilk etabı tamamlandı. 2009'dan itibaren Esenler'de yaklaşık 100 bine yakın konutun dönüştürülmesi kararı alındı. Şimdiye kadar 57 bin konut dönüştürüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum proje ve kentsel dönüşüm hedefi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum şu açıklamaları yaptı:

Esenler'de 2 milyon metrekare sosyal alanı boşaltılarak bu ihtiyacı gidermiş olacağız. İnşallah 19 Ağustos'ta 17 Ağustos'un yıldönümünde cuma günü büyük bir coşkuyla 2030 konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi yad edeceğiz. Bu manadaki kararlılığımızı da ortaya koymuş olacağız.

"BİZE DÜŞEN ÇALIŞMAKTIR, ÜRETMEKTİR"

Maalesef kentsel dönüşüm sürecini siyasi bir malzeme olarak kullananlara sesleniyorum. 60 bin konutluk Türkiye'nin en örnek proje alanından sesleniyorum. Artık konseyler, çalıştaylar dönemi bitmiştir. Her şey ayan beyan ortadayken bu kadar riskli bina varken, kentsel dönüşümü seferberlik ruhuyla İstanbul'un 39 ilçesi 81 ilde devam etmektedir.

Türkiye'de dönüştürdüğümüz 3 milyon konuttan bahsediyoruz. İstanbul'da 140 bini devam eden deprem dönüşümünden bahsediyoruz. Bize düşen çalışmaktır, üretmektir. Biz bu noktada tüm belediyelerimize çağrımız gelin bu seferberlik ruhuna elinizi taşın altına koymak suretiyle destek sağlayın. Eleştirmek en kolaydır, iş yaparken eksiklikte olabilir ama asıl olan vatandaşa yapacağınız hizmetlerdir. İstanbul'un deprem dönüşümü ile ilgili adım atmaktır. Biz bu adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.

İstiyoruz ki 17 Ağustos'lar bir daha yaşanmasın. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız evladını aramasın. Biz her depremde milletimizin yanına gidiyoruz, acılarına ortak oluyoruz ve sözlerimizi tutuyoruz. Bizlere düşen görevin de bu olduğu düşüncesi ile şehri yöneten insanları aynı duygu ve göreve davet ediyorum. Bu çerçevede hayatını kaybeden vatandaşlarımızı yad ediyorum."

ESENLER'DE İLK ANAHTARLAR 19 AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK

Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri, anahtarlarını 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alacak.

19 Ağustos Cuma günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.

250 BİN KİŞİYE GÜVENLİ KONUT

Yapımı tamamlanan Güney (Metris) Rezerv Alanı'nın yüzde 72'si donatı alanı olarak ayrıldı. Vatandaşlara eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine her daireye en az bir otoparkı bulunan, tüm otoparkları yeraltında, bahçe kullanımlı, sosyal yaşam alanlarına sahip, okulu, hastanesi, parkı, camisi yanı başında, yeşil ile iç içe, yatay mimari konseptinde, akıllı ve modern konutlar veriliyor.

Akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşâ edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 metrekare arasında değişiyor. Güney Rezerv Yapı Alanındaki konut ve işyerinin tamamlanıp teslim edilmesinin ardından, Kuzey Rezerv Yapı Alanı'nda da kentsel dönüşüm konutları yapılmaya başlanacak.

Daha büyük yüz ölçüme sahip bu alanda ise toplam 43 bin 124 adet bağımsız birim inşa edilecek. Böylece her iki alanda toplam 60 bin konut inşa edilmiş olacak ve yaklaşık 300 bin kişi daha yeni, güvenilir ve yeşille iç içe akıllı şehirde yaşamaya başlayacak.