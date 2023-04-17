Bakan Kurum'dan İstanbul Finans Merkezi için videolu paylaşım!
Türkiye'yi ekonomi ve finans alanında uluslararası arenada üst lige taşıyacak İstanbul Finans Merkezi için videolu bir paylaşım geldi. İFM'nin göz kamaştıran yapısı videoda dikkat çekerken Bakan Kurum, "65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul’umuzu finansta da en üst lige taşıyacak." dedi.
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