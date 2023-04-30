Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı açıklamasına tepki | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı bir şirkete peşkeş çekeceği vaadini eleştirdi. Bakan Kurum "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefetle karşılaşamazsınız" açıklamasında bulundu.
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