Video Haber Bakan Murat Kurum: "Afetzedelerin ellerini bırakmayacağız" | Video
Bakan Murat Kurum:

Bakan Murat Kurum: "Afetzedelerin ellerini bırakmayacağız" | Video

05.02.2025 | 13:54

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Deprem Bölgesi Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl etkinliği kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kurum afetzedelerin ellerini bırakmayacaklarını vurgulayarak "Adıyaman'da yarın anahtarlar teslim olacak" ifadelerini kullandı.

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