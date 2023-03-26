Bakan Murat Kurum: “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık” | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutlar için ilk temellerin atıldığını belirterek, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız” dedi.
Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Bakanlık olarak ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiği belirtilen açıklamada afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.
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