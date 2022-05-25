Bakan Murat Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar | Video
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Bakan Kurum açıklamalarında; Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanda "İstanbul'un merkezinde Türkiye'nin ilk havalimanının korunduğu, bu pistin afet anında hizmet vereceği aynı zamanda toplanma alanı olacak." ifadelerini kullandı. Kira sabitlenmesi gibi bir düzenleme olacak mı? sorusuna da yanıt verdi. İşte Bakan Kurum'un açıklamalarının detayları...