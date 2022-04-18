Bakan Murat Kurum'dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu! | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Kocaeli'ndeydi... Bakan Kurum, İzmit’teki projeyi 2023'te tamamlamayı ve vatandaşlara teslim etmeyi amaçladıklarını belirtti. Bakan Kurum ayrıca; Bu süreçte vatandaşların tamamına, taşınma ve kira yardımı yaptıklarını, kira yardımını, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 3+1 daireler için 1300 liraya çıkardıklarını söyledi.