Bakan Murat Kurum'dan muhalefete eleştiri: Sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçemediler | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda esnaf ziyaretinde bulunup aşure dağıttı. Muhalefetin sorun ürettiğini belirten Bakan Kurum "İftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye geçemediler" ifadelerini kullandı.