Video Haber Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama

Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama

Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama
05.06.2021 | 14:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Demiryolu ağında 2023 hedefi 04:57
Demiryolu ağında 2023 hedefi 05.06.2021 | 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj 05.06.2021 | 14:35
Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama 06:44
Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama 05.06.2021 | 14:19
Hasan Basri Yalçın | İsrail’de yeni hükümet 03:24
Hasan Basri Yalçın | İsrail’de yeni hükümet 05.06.2021 | 14:26
Mehmet Barlas | Yeni İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak bir Filistinli düşmanı 02:50
Mehmet Barlas | Yeni İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak bir Filistinli düşmanı 05.06.2021 | 14:24
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acayip cilvesi 04:14
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acayip cilvesi 05.06.2021 | 14:22
Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? 12:22
Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? 05.06.2021 | 12:33
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama! Çocuk katili İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu 00:24
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama! Çocuk katili İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu 05.06.2021 | 12:45
Bakan Akar 'Ordubozanlar' diyerek ateş püskürdü Engelleyemeyeceksiniz, gölgeleyemeyeceksiniz... 03:27
Bakan Akar 'Ordubozanlar' diyerek ateş püskürdü "Engelleyemeyeceksiniz, gölgeleyemeyeceksiniz..." 05.06.2021 | 11:05
Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'ten canlı yayında yeni HDP itirafı! 00:46
Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'ten canlı yayında yeni HDP itirafı! 05.06.2021 | 09:01
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı! | Video 33:40
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı! | Video 04.06.2021 | 21:06
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı 04:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı 04.06.2021 | 20:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi... | Video 01:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi... | Video 04.06.2021 | 20:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 05:18
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 04.06.2021 | 20:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video 05:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video 04.06.2021 | 20:19
SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 03:33
SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 04.06.2021 | 19:52
Atların tutulduğu ahırlar görüntülendi | Video 00:42
Atların tutulduğu ahırlar görüntülendi | Video 04.06.2021 | 19:44
Başkan Erdoğan’dan yeni doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjde... 04:31
Başkan Erdoğan’dan yeni doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjde... 04.06.2021 | 18:58
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı | Video 01:32
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı | Video 04.06.2021 | 18:18
FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 02:29
FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 04.06.2021 | 18:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan denizlerdeki müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terketmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA