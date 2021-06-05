Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan denizlerdeki müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terketmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.