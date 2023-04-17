Bakan Nebati'den İstanbul Finans Merkezi açıklaması: "Dünyanın en önde gelenlerinden olacak" | Video
Temeli eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan ve Bakan Nebati döneminde yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstanbul Finans Merkezi, finansal piyasalarımızın gelişmesine katkı sunacak ve İstanbul'u dünyanın önde gelen finans başkentlerinden biri haline getirecek" dedi.
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