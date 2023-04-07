Bakan Nebati'den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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