Video Haber Bakan Nebati'den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video
Bakan Nebati'den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video

Bakan Nebati'den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video

07.04.2023 | 22:40

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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